Хави: Фати остаётся наследием «Барселоны», цель — вернуться и добиться успеха в клубе
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Главный тренер испанской «Барселоны» Хави высказался по поводу перехода полузащитника Ансу Фати в английский «Брайтон» на правах аренды.
«Возвращение Ансу Фати после аренды? Это главная цель. У него есть ощущение, что он должен играть, и цель состоит в том, чтобы он вернулся: он продолжает оставаться наследием клуба, цель — чтобы он вернулся и добился успеха в «Барселоне», — приводит слова Хави Sport.es.
В сезоне-2022/2023 Фати провёл 50 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
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