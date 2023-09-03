Саутгейт высказал своё мнение о переходе Кейна в «Баварию»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал переход Гарри Кейна в «Баварию».

«С эгоистичной точки зрения для сборной Англии, это хорошо, что будущее Кейна на следующие несколько лет уже решено. Потенциально спорные ситуации могут отвлекать игроков. Но для него также хорошо, что теперь ему нужно показать себя в новом клубе. Он так долго был в одной команде. Теперь ему нужно произвести впечатление на новых одноклубников, новый персонал, новых болельщиков, а также Гарри получит жизненный опыт адаптации к новой стране. В этом переходе очень много позитива.

Я не уверен, что он станет более классным игроком, но, возможно, этот ход поможет ему в плане менталитета. Вероятно, когда становишься старше, это единственное, что в чём можно прибавить», — приводит слова Саутгейта The Guardian.