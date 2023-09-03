Защитник «Рубина» Мартынович прокомментировал поражение в матче с «Пари НН»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович прокомментировал поражение в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:2).

«Не получилось забить больше соперника, хотя били столько же. Считаю, что играли довольно неплохо, владели преимуществом и не реализовали своё преимущество в голы.

Можно ли сказать, что «Рубин» сыграл свой лучший матч? Не знаю, тяжело судить, потому что осадок очень серьёзный остался. Поражение, мы все недовольны этим. Да, у нас что-то получалось, что-то нет, но мы пропустили такие голы. Залёт в девятку, не знаю даже. Надо пересмотреть и уже с более трезвой головой оценивать.

Готовились ли к тому, что «Пари НН» у себя дома отдаст мяч и будет ждать ошибки «Рубина»? Мы планировали, что будем больше владеть мячом, но тяжело это угадать, как команда будет играть. В любом случае стараемся отталкиваться от себя», — приводит слова Мартыновича официальный сайт «Рубина».