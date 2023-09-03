Экс-игрок «Челси» и «МЮ» Хуан Мата перешёл в «Виссел Кобе»
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Испанский полузащитник Хуан Мата перешёл в японский клуб «Виссел Кобе». Об этом сообщается в «твиттере» клуба.
В предыдущем сезоне за эту команду выступал соотечественник Маты Андрес Иньеста.
Ранее сообщалось, что Мата отклонил предложения с Ближнего Востока. Полузащитник отметился в европейском футболе как победитель Лиги чемпионов с «Челси» и победитель Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Испании Мата становился чемпионом Европы и мира.
В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги 35-летний Мата принял участие в 16 матчах «Галатасарая». Испанский полузащитник отметился тремя голами и одной результативной передачей. Его команда набрала 88 очков в 36 матчах чемпионата Турции и расположилась на первой строчке турнирной таблицы.
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