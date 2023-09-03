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Кривцов: пока не знаю, чего ожидать от сборной России. С Карпиным ещё не общался

Кривцов: пока не знаю, чего ожидать от сборной России. С Карпиным ещё не общался
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Игрок «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал вызов в национальную команду России.

«Пока не знаю, чего ожидать от сборной (улыбается). Приятно, что вызвали. С Валерием Георгиевичем ещё не общался», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнётся 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября. Сборная России проведёт две игры с олимпийской сборной Египта, в которых возраст команды будет соответствовать возрасту соперника. Обе встречи пройдут в городе Суэц (Египет) 7 и 11 сентября. 12 сентября Россия проведёт товарищеский матч с национальной командой Катара.

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