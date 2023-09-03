ПАОК допустил первое поражение в чемпионате Греции, Оздоев отыграл весь матч

Сегодня, 3 сентября, состоялся матч 3-го тура чемпионата Греции, в котором ОФИ из Ираклиона принимал на своём поле ПАОК (Салоники). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, ПАОК впервые с начала сезона проиграл в чемпионате.

Отметим, что победный гол ОФИ провёл на седьмой компенсированной к матчу минуте. С передачи Хона Тораля отличился Лерой Абанда. Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев отыграл весь матч.

По итогам трёх туров ПАОК (шесть очков) откатился на третье место в турнирной таблице чемпионата Греции, пропустив вперёд ОФИ (6). Лидирует в лиге «Олимпиакос», имеющий максимальный показатель – девять очков в трёх играх.

Действующим чемпионом Греции является АЕК (Афины).