ПАОК допустил первое поражение в чемпионате Греции, Оздоев отыграл весь матч
Поделиться
Сегодня, 3 сентября, состоялся матч 3-го тура чемпионата Греции, в котором ОФИ из Ираклиона принимал на своём поле ПАОК (Салоники). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, ПАОК впервые с начала сезона проиграл в чемпионате.
Отметим, что победный гол ОФИ провёл на седьмой компенсированной к матчу минуте. С передачи Хона Тораля отличился Лерой Абанда. Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев отыграл весь матч.
По итогам трёх туров ПАОК (шесть очков) откатился на третье место в турнирной таблице чемпионата Греции, пропустив вперёд ОФИ (6). Лидирует в лиге «Олимпиакос», имеющий максимальный показатель – девять очков в трёх играх.
Действующим чемпионом Греции является АЕК (Афины).
Материалы по теме
Комментарии
- 3 сентября 2023
-
23:13
-
23:03
-
22:59
-
22:49
-
22:41
-
22:37
-
22:37
-
22:26
-
22:23
-
22:22
-
22:02
-
22:02
-
21:55
-
21:48
-
21:47
-
21:42
-
21:36
-
21:36
-
21:34
-
21:19
-
21:17
-
21:07
-
21:02
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:48
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:37
-
20:35
-
20:33
-
20:32
Партнерский контент