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Александр Головин прибыл в Россию для участия в тренировочном сборе национальной команды

Александр Головин прибыл в Россию для участия в тренировочном сборе национальной команды
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в Россию для участия в учебно-тренировочном сборе национальной команды.

«Всем привет, я уже в России, жду начала сборов и встречи с командой», — сказал Головин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале сборной.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнётся 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября. Кроме товарищеского матча с командой Катара, сборная России проведёт две игры с олимпийской сборной Египта, в которых возраст команды будет соответствовать возрасту соперника.

В последнем матче за «Монако» перед отправлением в расположение национальной команды Александр Головин забил свой первый гол в сезоне.

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