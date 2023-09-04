Александр Головин прибыл в Россию для участия в тренировочном сборе национальной команды

Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в Россию для участия в учебно-тренировочном сборе национальной команды.
«Всем привет, я уже в России, жду начала сборов и встречи с командой», — сказал Головин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале сборной.
Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнётся 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября. Кроме товарищеского матча с командой Катара, сборная России проведёт две игры с олимпийской сборной Египта, в которых возраст команды будет соответствовать возрасту соперника.
В последнем матче за «Монако» перед отправлением в расположение национальной команды Александр Головин забил свой первый гол в сезоне.
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