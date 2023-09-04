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Каспер Шмейхель близок к подписанию контракта с «Андерлехтом»

Каспер Шмейхель близок к подписанию контракта с «Андерлехтом»
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Датский голкипер Каспер Шмейхель может стать игроком «Андерлехта» в ближайшее время, сообщает Footmercato.

По информации источника, стороны ведут переговоры и близки к завершению сделки. В случае удачного итога обсуждения контракта, соглашение будет подписано на один сезон.

Контракт игрока с «Ниццей» действовал до конца июня 2025 года. Его расторгли по обоюдному согласию сторон. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 2 млн. Ранее сообщалось, что Каспером Шмейхелем интересовался лондонский «Челси», который рассматривал датчанина в качестве потенциальной замены Кепе Аррисабалаге. Испанец присоединился к мадридскому «Реалу» на правах сезонной аренды.

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