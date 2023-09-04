Масалитин: ЦСКА с «Зенитом» владел мячом 30% времени. Они же не с «Барселоной» играли!

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и санкт-петербургским «Зенитом». Игра завершилась со счётом 1:1.
«Судя по игре, ЦСКА заработал одно очко, а не потерял два. Но по тому, как развивалась ситуация, мог быть любой исход. Начало сложилось для ЦСКА очень хорошо: включились в прессинг, а Заболотный поймал на ошибке Кержакова.
Потом армейцы отошли назад. «Зенит» пришёл в себя и нащупал слабые зоны. У ЦСКА не получались контратаки, они только отбивались — отсюда и владение мячом. Как команда может на что-то претендовать, владея мячом дома 30 процентов времени? Против них играла не «Барселона» или «Манчестер Сити»! В конце матча было мало футбола — было выяснение отношений», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 4 сентября 2023
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