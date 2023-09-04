Каспер Шмейхель сегодня завершит переход в «Андерлехт»

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель сегодня, 4 сентября, завершит переход в бельгийский «Андерлехт», сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

Ранее Footmercado сообщал, что 36-летний вратарь перейдёт в клуб из Бельгии на правах свободного агента и подпишет с ним контракт до лета 2024 года.

Контракт игрока с «Ниццей» действовал до конца июня 2025 года, но был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 2 млн. Ранее сообщалось, что Каспером Шмейхелем интересовался лондонский «Челси», который рассматривал датчанина в качестве потенциальной замены Кепе Аррисабалаге. Испанец присоединился к мадридскому «Реалу» на правах сезонной аренды.