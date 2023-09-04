«Взрывоопасная игра». Игорь Федотов разобрал судейство в матче «Краснодар» — «Спартак»

Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак». Встреча завершилась победой «быков» со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

«Сложная, взрывоопасная игра для Сухого. На 81-й минуте он самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Спартака», когда Селихов совершил фол по неосторожности. Сухой также показал жёлтую, хотя не надо было этого делать.

На 90+3-й минуте Сухой разобрался: мяч попал в руку игрока «Спартака» в штрафной площади, и арбитр продолжил игру, так как рука находилась в естественном положении и футболист пытался её убрать и избежать контакта», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.