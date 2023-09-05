В сборной Бразилии подтвердили исключение обвиняемого в насилии Антони из состава команды

Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони официально исключён из состава сборной Бразилии на фоне обвинений в домашнем насилии.
«В свете касающихся Антони событий, которые необходимо расследовать, а также в целях защиты предполагаемой жертвы, самого игрока, сборной Бразилии и CBF сообщаем, что спортсмен исключён из состава команды», — говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Ранее стало известно, что бывшая девушка бразильца Габриэла Каваллин обвинила Антони в домашнем насилии, которому она подвергалась около года. В своём заявлении игрок назвал эти обвинения ложными.
9 сентября сборная Бразилии сыграет первый матч квалификации на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в 2026 году, с Боливией. 13 сентября бразильцы встретятся со сборной Перу.
- 5 сентября 2023
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