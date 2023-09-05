Салихова: игрокам «Зенита» платят по € 100 тыс., а «Краснодару» достаточно слов
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на информацию о том, что футболистам «Краснодара» показали её высказывания о команде перед матчем 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).
«Игрокам «Зенита» платят по € 100 тыс. в качестве мотивации на «Спартак». Футболистам «Краснодара» достаточно слов. Кто же знал, что на «Краснодар» выйдет новая конфигурация «Спартака», версия 100500», — приводит слова Салиховой издание «РБ Спорт».
Напомним, раннее сообщалось, что футболисты «Зенита» получили по $ 100 тыс. в качестве премиальных за победу над «Спартаком» (3:1) в матче 5-го тура чемпионата России. «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в семи матчах.
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