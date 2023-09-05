В УЕФА рассказали о положительном эффекте введения VAR

Главный судья УЕФА Роберто Розетти высказался о положительном влиянии системы VAR на футбол.
«Система VAR стала частью футбола. Сейчас мы не можем представить себе игру на высшем уровне без VAR. Когда система была внедрена в сезоне, она была задействована в 55 матчах. В прошлом сезоне VAR использовался уже в более чем 1800 матчах. В систему VAR вложен огромный труд.
Хотя в некоторых ситуациях вмешательство VAR необходимо, мы хотим, чтобы его количество сократилось. Мы убеждены, что судьи должны оставаться в центре игры и принимать решения самостоятельно.
Система определения офсайдов в VAR работает очень хорошо с точки зрения точности и более быстрого принятия решений. Для нас проблема офсайдов больше не стоит», — приводит слова Розетти официальный сайт УЕФА.
- 5 сентября 2023
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