В УЕФА рассказали о положительном эффекте введения VAR

Главный судья УЕФА Роберто Розетти высказался о положительном влиянии системы VAR на футбол.

«Система VAR стала частью футбола. Сейчас мы не можем представить себе игру на высшем уровне без VAR. Когда система была внедрена в сезоне, она была задействована в 55 матчах. В прошлом сезоне VAR использовался уже в более чем 1800 матчах. В систему VAR вложен огромный труд.

Хотя в некоторых ситуациях вмешательство VAR необходимо, мы хотим, чтобы его количество сократилось. Мы убеждены, что судьи должны оставаться в центре игры и принимать решения самостоятельно.

Система определения офсайдов в VAR работает очень хорошо с точки зрения точности и более быстрого принятия решений. Для нас проблема офсайдов больше не стоит», — приводит слова Розетти официальный сайт УЕФА.