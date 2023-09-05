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Карпин: Катар на чемпионате мира не анализировал — впечатления никакого

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин признался, что не анализировал выступления национальной команды Катара на чемпионате мира — 2022.

«Катар на чемпионате мира я не анализировал. Впечатления не сложилось тогда никакого», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в феврале прошлого года российские клубы и сборные были исключены из турниров ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков.

Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 7 сентября Россия проведёт товарищеский матч со сборной Египта, а 12 сентября встретится с Катаром.