Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В УЕФА разъяснили трактовки игры рукой

В УЕФА разъяснили трактовки игры рукой
Аудио-версия:
Комментарии

Главный судья УЕФА Роберто Розетти высказался по поводу трактовок игры рукой.

«Мы должны стараться учитывать движение игроков при принятии решений, связанных с игрой рукой. Не каждое касание мяча рукой или кистью игрока является нарушением.

Ситуации, когда игроки намеренно касаются мяча рукой или кистью, двигая их по направлению к мячу, или касаются мяча рукой, увеличивая объём своего корпуса, всё равно будут считаться нарушением. Очевидно, что умышленные нарушения также должны по-прежнему наказываться.

Дисциплинарные санкции за неумышленное нарушение правил игры рукой не совсем понятны, а последствия слишком суровы, когда игрок, совершивший такое нарушение, уже был предупреждён ранее — ему показывается красная или вторая жёлтая карточка, назначается пенальти, а игрок уходит с поля.

Мы должны осознавать, что футбол — это атлетический и подвижный вид спорта, и мы будем просить судей и VAR проявлять понимание к этому факту», — приводит слова Розетти официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
УЕФА представил мячи Лиги чемпионов. Что в них необычного?
Истории
УЕФА представил мячи Лиги чемпионов. Что в них необычного?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android