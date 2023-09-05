В УЕФА разъяснили трактовки игры рукой

Главный судья УЕФА Роберто Розетти высказался по поводу трактовок игры рукой.
«Мы должны стараться учитывать движение игроков при принятии решений, связанных с игрой рукой. Не каждое касание мяча рукой или кистью игрока является нарушением.
Ситуации, когда игроки намеренно касаются мяча рукой или кистью, двигая их по направлению к мячу, или касаются мяча рукой, увеличивая объём своего корпуса, всё равно будут считаться нарушением. Очевидно, что умышленные нарушения также должны по-прежнему наказываться.
Дисциплинарные санкции за неумышленное нарушение правил игры рукой не совсем понятны, а последствия слишком суровы, когда игрок, совершивший такое нарушение, уже был предупреждён ранее — ему показывается красная или вторая жёлтая карточка, назначается пенальти, а игрок уходит с поля.
Мы должны осознавать, что футбол — это атлетический и подвижный вид спорта, и мы будем просить судей и VAR проявлять понимание к этому факту», — приводит слова Розетти официальный сайт УЕФА.
- 5 сентября 2023
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