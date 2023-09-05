Ультрас «Севильи» оказались против перехода Серхио Рамоса

Активные фанаты испанской команды «Севилья» («Бирис Норте». – Прим. «Чемпионата») остались недовольны переходом в клуб защитника Серхио Рамоса, который долгую часть карьеры выступал за мадридский «Реал».

«Учитывая распространяющуюся информацию о нашей позиции относительно подписания Серхио Рамоса, мы хотим заявить следующее: единственным авторитетным голосом «Бирис Норте» является тот, который выражается на трибунах или через наши официальные каналы. Любой другой источник, который утверждает, что говорит от нашего имени или что мы приписываем заявления или взгляды, является ложным или злонамеренным и отвечает чуждым нам интересам. Мы оставляем за собой право сообщать, когда и что мы считаем целесообразным.

Как ультрас футбольного клуба «Севилья» на протяжении практически 50 лет мы хотим выразить своё неприятие тех, кто предложил этот трансфер. Нами движет не ненависть или обиды, а любовь и гордость за наш клуб, за его историю и его болельщиков. Мы считаем, что само предложение этого подписания уже подразумевало отсутствие уважения к ценностям, которые сделали нас великими, к символам и легендам, защищавшим наш герб, а также к тысячам болельщиков «Севильи», которые пострадали от презрения со стороны этого игрока в прошлом.

Это заявление адресовано прежде всего совету директоров футбольного клуба «Севилья», поскольку мы считаем, что с каждым решением мы всё дальше отдаляемся от модели, которая уважает наш способ чувствовать герб. Мы говорим это ещё раз: достоинство, ценности и уважение к гербу и болельщикам являются основой, на которой должна поддерживаться организация с более чем столетней историей. Мы устали видеть, как директора и крупные акционеры «Севильи» ставят свои экономические интересы выше того, что на самом деле значит быть болельщиком «Севильи», хотя в определённой степени мы можем это понять, поскольку это не что иное как их бизнес, их средства к существованию. Они выросли с настоящей любовью к этому клубу, но их ассоциация была унаследована или куплена в форме акций», – приводит слова «Бирис Норте» Marca.

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