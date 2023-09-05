Фассон из «Локомотива» рассказал, почему бразильцы охотно приезжают в РПЛ

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон оценил, почему бразильские футболисты не стесняются переходить в клубы Российской Премьер-Лиги.
«Какие особенности российского чемпионата могу выделить, благодаря которым сюда приезжает столько бразильцев? Прежде всего уровень первенства — здесь очень хорошее первенство, плюс отличная страна — в основном привлекает совокупность этих факторов», — приводит слова Фассона Sport24.
По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, в РПЛ выступают 20 бразильцев, они составляют 13,8% от общего числа легионеров.
Фассон перешёл в «Локомотив» в 2022 году. В сезоне-2022/2023 бразилец провёл три матча за железнодорожников во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года.
- 5 сентября 2023
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