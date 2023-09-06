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Месси, Холанд и Мбаппе — в тройке фаворитов «Золотого мяча» — 2023 по версии Goal

Месси, Холанд и Мбаппе — в тройке фаворитов «Золотого мяча» — 2023 по версии Goal
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Интернет-издание Goal предоставило обновлённый рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2023 года.

Главным претендентом на победу остаётся экс-нападающий «ПСЖ», форвард «Интер Майами» и действующий чемпион мира Лионель Месси. На втором месте расположился футболист «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Тройку замыкает бывший партнёр Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ», летом перешёл в «Интер Майами»)

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

4. Винисиус Жуниор («Реал»)

5. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», летом перешёл в «Барселону»)

8. Виктор Осимхен («Наполи»)

9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

10. Роберт Левандовски («Барселона»)

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