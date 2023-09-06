Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женскую сборную Испании возглавила девушка, которую на ЧМ публично трогал за грудь Вильда

Женскую сборную Испании возглавила девушка, которую на ЧМ публично трогал за грудь Вильда
Аудио-версия:
Комментарии

Королевская федерация футбола Испании назначила на пост главного тренера женской сборной Испании Монтсе Томе. Она стала первой женщиной, занявшей эту должность, информирует официальный сайт RFEF.

Напомним, ранее Томе входила в тренерский штаб Хорхе Вильды. Именно эту девушку экс-наставник женской сборной Испании публично схватил за грудь, чем вызвал немалый резонанс в социальных сетях.

Отмечается, что смена тренера в сборной Испании после победы на ЖЧМ обусловлена скандалом с Луисом Рубиалесом. Сейчас из сборной убирают всех сторонников функционера, который угодил в сексистский скандал.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.

Материалы по теме
RFEF принесла извинения всему футбольному миру из-за скандала вокруг Рубиалеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android