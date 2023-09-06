Женскую сборную Испании возглавила девушка, которую на ЧМ публично трогал за грудь Вильда

Королевская федерация футбола Испании назначила на пост главного тренера женской сборной Испании Монтсе Томе. Она стала первой женщиной, занявшей эту должность, информирует официальный сайт RFEF.
Напомним, ранее Томе входила в тренерский штаб Хорхе Вильды. Именно эту девушку экс-наставник женской сборной Испании публично схватил за грудь, чем вызвал немалый резонанс в социальных сетях.
Отмечается, что смена тренера в сборной Испании после победы на ЖЧМ обусловлена скандалом с Луисом Рубиалесом. Сейчас из сборной убирают всех сторонников функционера, который угодил в сексистский скандал.
Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.
- 6 сентября 2023
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