Игорь Семшов отреагировал на слухи насчёт «Факела»

Главный тренер песчанокопской «Чайки» Игорь Семшов отреагировал на информацию, что он может возглавить воронежский «Факел».
«Я — кандидат на пост главного тренера «Факела»? Впервые об этом слышу. Вы меня огорошили, и не знаю, как вам ответить. Я продолжаю работать в «Чайке» и об отставке впервые слышу», — приводит слова Семшова Sport24.
Напомним, ранее сообщалось, что «Факел» рассматривает кандидатуру Игоря Семшова на пост главного тренера команды вместо ушедшего Вадима Евсеева. Кроме того, издание Metaratings утверждало, что Семшов подал в отставку с поста главного тренера «Чайки».
«Факел» после семи туров в новом сезоне Российской Премьер-Лиги с четырьмя очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. 5 сентября стало известно, что Вадим Евсеев покинул пост главного тренера воронежской команды.
- 6 сентября 2023
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