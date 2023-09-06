«Барселона» не забивала прямым ударом со штрафного с мая 2021 года

Игроки каталонской «Барселоны» нанесли 41 удар со штрафного с того момента, как нападающий Лионель Месси последний раз отличился за каталонцев со стандартного положения, но ни разу не забили. Об этом сообщает телеграм-канал Squawka Football.

По подсчётам источника, всего после последней успешной попытки Месси исполнять штрафной удар подходили 11 игроков сине-гранатовых. Это Рафинья (12 ударов), Роберт Левандовски (шесть), Мемфис Депай (шесть), Ансу Фати (четыре), Ферран Торрес (четыре), Лионель Месси (три), Филиппе Коутиньо (два), Илкай Гюндоган, Жорди Альба, Усман Дембеле и Жерар Пике (все — по одному удару).

В прошлом сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании, набрав 88 очков. В Лиге чемпионов подопечные Хави закончили выступления на стадии группового этапа, заняв третье место и пропустив вперёд «Интер», который добрался до финала турнира, и «Баварию».

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