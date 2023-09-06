Агент Щенникова — о трудоустройстве игрока: обсуждаем варианты. Предложений из Европы нет

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, сообщил, что в ближайшее время должен решиться вопрос с новой командой игрока.

«Щенников поддерживает форму с «Торпедо». Что касается его будущего, то обсуждаем с ним варианты. В ближайшее время наступит ясность по этому вопросу. Георгий — свободный агент, поэтому есть время для подписания соглашения даже после закрытия трансферного окна. Близок ли Щенников к тому, чтобы стать игроком «Торпедо»? Давайте дождемся официальной информации, пока особо нечего говорить.

На данный момент никакой контракт не подписан. Обсуждаем несколько вариантов, в ближайшую неделю история с будущим Георгия определится. Кроме РПЛ и ФНЛ у Щенникова есть и другие варианты продолжения карьеры. Конкретно из Европы у нас нет предложений, но ближнее зарубежье — да. Проблем с трудоустройством нет, но надо выбрать тот вариант, который подходит футболисту», — приводит слова Пушкина Sport24.