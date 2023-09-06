Фассон: Гильерме оказывает мне очень сильную поддержку, в том числе с русским языком
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Бразильский защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, что голкипер железнодорожников Гильерме помогает ему в изучении русского языка.
«Кто помогает учить русский язык? Гильерме. Он помогает не только с переводом. В принципе оказывает мне очень сильную поддержку, в том числе с русским языком. Да, учу язык, больше футбольный. Как проводил время в период восстановления? Дома с семьёй. Было время посмотреть фильмы, сериалы», — приводит слова Фассона Sport24.
22-летний Лукас Фассон перешёл в «Локомотив» в 2022 году. В сезоне-2022/2023 бразилец провёл три матча за железнодорожников во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года.
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