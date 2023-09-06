Виктор Мозес вернулся в общую группу «Спартака»

Нигерийский футболист «Спартака» Виктор Мозес восстановился после травмы и вернулся в общую группу московской команды.
«Вик в работе. С возвращением!» — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале, прикрепив фото Мозеса с тренировки.
Напомним, нигерийский футболист получил травму в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом». Впоследствии Мозес пропустил игры чемпионата с грозненским «Ахматом» и «Краснодаром», а также встречу Кубка России со столичным «Динамо». Виктор Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года. Всего за красно-белых он провёл 69 матчей и забил 10 голов.
Московский «Спартак» в семи турах чемпионата России набрал 10 очков. Сейчас красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
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