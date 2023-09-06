«Аякс» подписал годичный контракт с сыном Рафаэля ван дер Варта

Амстердамский «Аякс» подписал контракт с сыном экс-хавбека сборной Нидерландов Рафаэля ван дер Варта — Дамианом.
«Аякс» подписал контракт с полузащитником Дамианом ван дер Вартом сроком на один сезон, до 30 июня 2024 года. Это первый профессиональный контракт для 17-летнего юноши.
Ван дер Варт, родившийся 28 мая 2006 года, перешёл из молодёжной академии датского клуба «Эсбьерг», в котором он воспитывался с 2020 года. В Амстердаме Дамиан присоединится к команде U18», – сообщила пресс-служба «Аякса».
Фото: ФК «Аякс»
Напомним, Рафаэль ван дер Варт защищал цвета «Аякса» с 2000 по 2005 год, сыграв в общей сложности за первую команду 156 матчей и забив за это время 61 гол. Ван дер Варт завершил профессиональную карьеру в «Эсбьерге», где около двух лет работал помощником тренера, контракт с датчанами был расторгнут в январе 2023 года.
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