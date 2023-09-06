Стали известны имена претенденток на женский «Золотой мяч»

Французское издание France Football объявило имена 30 претенденток на женский «Золотой мяч».
Вратари: Дафна ван Домселар («Твенте»/«Астон Вилла»), Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед»).
Защитники: Ольга Кармона («Реал»), Аманда Илестедт («ПСЖ»/«Арсенал»), Милли Брайт («Челси»), Венди Ренар («Лион»), Мапи Леон («Барселона»).
Полузащитники: Джорджия Стэнуэй («Бавария») Лена Обердорф («Вольфсбург»), Джилл Рорд («Вольфсбург»/«Манчестер Сити»), Юи Хасэгава («Манчестер Сити»), Хината Миядзава («Минави Сендай»/«Манчестер Юнайтед»), Патрисия Гихарро, Айтана Бонмати (обе — «Барселона»), Гуро Рейтен («Челси»), Кэти Маккейб («Арсенал»).
Нападающие: Альба Редондо («Леванте»), Рэйчел Дэйли («Астон Вилла»), Фридолина Рольфё, Сальма Паральюэло, Асисат Ошоала (все трое — «Барселона»), Хадиджа Шоу («Манчестер Сити»), Хейли Расо («Манчестер Сити»/«Реал»), Линда Кайседо («Депортиво Кали»/«Реал»), София Смит («Портленд»), Кадидьяту Дьяни («ПСЖ»/«Лион»), Сэм Керр («Челси»), Эва Пайор, Александра Попп (обе — «Вольфсбург»), Дебинья («Канзас Сити»).
Напомним, награда будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года (период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года). Церемония награждения состоится в понедельник, 30 октября.
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