Сербский тренер возглавит сборную США на ОИ-2024

Главным тренером мужской сборной США U23, которая выступит на Олимпийских играх-2024 в Париже, стал 45-летний Марко Митрович, сообщает ESPN. Сербско-американский тренер ранее полтора года работал со сборной США U19. Летом Митрович также был помощником исполняющих обязанности наставников национальной американской команды Энтони Хадсона и Брайана Джозефа Кэллахана во время финального турнира Лиги наций КОНКАКАФ.

«Для меня большая честь работать на Федерацию футбола США, и я чрезвычайно горд возможностью возглавить сборную США на Олимпийских играх. Я воочию наблюдал, как футболисты с высоким потенциалом растут в нашей системе, и я очень рад, что они смогут с гордостью представлять свою страну. Олимпийские игры станут особой платформой для наших игроков, и я с нетерпением жду процесса подготовки к турниру», — сказал Митрович.

Свой первый сбор под руководством Митровича сборная США U23 проведёт в октябре. Американская сборная квалифицировалась на ОИ-2024 благодаря победе на чемпионате КОНКАКАФ U20 в прошлом году. На Играх в Париже в мужском турнире смогут выступать футболисты, родившиеся 1 января 2001 года и позднее. Также каждая команда имеет право включить в заявку трёх игроков более старшего возраста.

Во время своей игровой карьеры Митрович, помимо сербских клубов, выступал также за команды из Венгрии, Азербайджана и Казахстана. В качестве тренера перед назначением в сборную США U19, он поработал несколько лет ассистентом в «Чикаго Файр» в МЛС и в английском «Рединге».