Дмитрий Чистяков ответил на вопрос об очередном чемпионстве «Зенита» в текущем сезоне

Российский защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил шансы команды снова завоевать чемпионство.

«Хех, всё что угодно может быть. Всё что угодно. Но, повторюсь, мы верим в свои силы, верим в свою игру и будем показывать максимум результата.

Может быть, «Зенит» стал чуть-чуть другим. Но в целом, за исключением того, что нас покинули игроки Далер и Малком, суть плана на игру не изменилась. К нам пришли новые ребята. Они, возможно, где-то еще привыкают к команде, сыгрываются с другими футболистами. Нужно немного времени, и они вольются в наш коллектив окончательно. И мы будем продолжать радовать наших болельщиков красивой игрой», – приводит слова Чистякова «Известия».

Напомним, Малком покинул «Зенит» минувшим летом, бразилец перебрался в саудовский «Аль-Хиляль» за € 60 млн.