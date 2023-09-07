Дмитрий Чистяков ответил на вопрос об очередном чемпионстве «Зенита» в текущем сезоне

Российский защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил шансы команды снова завоевать чемпионство.
«Хех, всё что угодно может быть. Всё что угодно. Но, повторюсь, мы верим в свои силы, верим в свою игру и будем показывать максимум результата.
Может быть, «Зенит» стал чуть-чуть другим. Но в целом, за исключением того, что нас покинули игроки Далер и Малком, суть плана на игру не изменилась. К нам пришли новые ребята. Они, возможно, где-то еще привыкают к команде, сыгрываются с другими футболистами. Нужно немного времени, и они вольются в наш коллектив окончательно. И мы будем продолжать радовать наших болельщиков красивой игрой», – приводит слова Чистякова «Известия».
Напомним, Малком покинул «Зенит» минувшим летом, бразилец перебрался в саудовский «Аль-Хиляль» за € 60 млн.
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