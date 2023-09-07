«Немного забавно это». Чистяков о перепалке Лазарева и Клаудиньо

Российский защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о споре игрока «Балтики» Владислава Лазарева с бразильцем сине-бело-голубых Клаудиньо.

«Честно говоря, я особо не придал значения этому моменту. Не знаю, может быть, эмоции во время игры такие были у парня. Кто-то кому-то что-то сказал: один на табло показал, другой — на фамилию. Немного забавно это.

Футбол — это эмоции. На поле может быть всё что угодно. Поэтому я спокойно к этому отношусь.

Я себя так не вёл, когда мне пихал кто-то из звезд? Нет, я себя так не веду. И не хочу себя так вести», – приводит слова Чистякова «Известия».

30 августа прошёл матч 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». «Балтика» обыграла «Зенит» со счётом 1:0 благодаря голу Анхело Энрикеса. Эта победа калининградцев над сине-бело-голубыми стала для них первой в текущем столетии.