«Немного забавно это». Чистяков о перепалке Лазарева и Клаудиньо

Российский защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о споре игрока «Балтики» Владислава Лазарева с бразильцем сине-бело-голубых Клаудиньо.
«Честно говоря, я особо не придал значения этому моменту. Не знаю, может быть, эмоции во время игры такие были у парня. Кто-то кому-то что-то сказал: один на табло показал, другой — на фамилию. Немного забавно это.
Футбол — это эмоции. На поле может быть всё что угодно. Поэтому я спокойно к этому отношусь.
Я себя так не вёл, когда мне пихал кто-то из звезд? Нет, я себя так не веду. И не хочу себя так вести», – приводит слова Чистякова «Известия».
30 августа прошёл матч 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». «Балтика» обыграла «Зенит» со счётом 1:0 благодаря голу Анхело Энрикеса. Эта победа калининградцев над сине-бело-голубыми стала для них первой в текущем столетии.
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