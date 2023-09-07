Джейми Каррагер: все чувствуют, что Салах уйдёт в 2024 году

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер предположил, что Мохамед Салах уйдёт из «Ливерпуля» в 2024 году.

«Его контракт закончится быстрее, чем кажется. Думаю, большинство болельщиков «Ливерпуля» считает, что лучше бы он остался ещё на год, нежели ушёл сейчас, когда уже нет возможности никем его заменить.

Но все стороны, кажется, чувствуют, что он уйдёт следующим летом. «Ливерпуль» сможет выручить солидные деньги, а в этом сезоне ещё сможет его использовать, в то время как сам Салах получит возможность в этом году снова добиться успеха.

У «Ливерпуля» будет год на то, чтобы придумать, кем его можно заменить, – если это вообще возможно. Футболистам такого уровня тяжело найти замену, нужно постараться использовать полученные деньги для укрепления нескольких позиций.

Сильные игроки приходят и уходят, порой просто нужно двигаться дальше», – приводит слова Каррагера talkSPORT.