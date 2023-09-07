Дмитрий Чистяков: я не готов ещё к сборной России

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о невызове в сборную России.
«Ну так как я могу попасть туда? Я пропустил месяц и не сыграл ни одного матча. Я не готов ещё к сборной.
Зато вызвали мало играющего Васильева? Так он хотя бы тренировался всё это время. Да и не только тренировался — на поле в чемпионате и Кубке иногда выходил. У меня и этого не было. Какая мне сборная (улыбается)? Смысл меня звать? Надо сначала набрать форму, окончательно восстановиться после травмы. И потом о чём-то говорить. Я, конечно, хочу быть в сборной, но тут надо жалеть, что травму получил и выбыл на месяц», – приводят слова Чистякова «Известия».
Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начался в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Кроме товарищеского матча с командой Катара, сборная России проведёт две игры с олимпийской сборной Египта, в которых возраст команды будет соответствовать возрасту соперника.
- 7 сентября 2023
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