Иньиго Мартинес: переход в «Барселону» — шаг, который я должен был сделать

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Иньиго Мартинес, перешедший в стан сине-гранатовых из «Атлетика» (Бильбао) этим летом, ответил на вопрос, боится ли он того, как его встретят на домашнем стадионе басков «Сан-Мамес» после ухода из команды.
«На самом деле нет. Есть много людей, которые понимают и поддерживают меня. В своё время я сделал шаг, на который не осмеливаются многие игроки, от «Реала» до «Атлетика». Многие из-за страха перед общественным мнением не делают этого шага, когда действительно думают, что должны его сделать, как это было в моём случае. Я сосредоточен на своей карьере; в тот момент я сделал шаг, который должен был сделать, и перешёл в великий клуб, который с самого начала окружил меня вниманием и в котором люди вели себя со мной чудесно. Я сосредоточен на своём, а именно на том, чтобы сейчас выступать за «Барселону», — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.
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