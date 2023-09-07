Гаранин: после 0:7 от «Зенита» не общались с Ротенбергом два дня

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин раскрыл подробности своего ухода из клуба. Также он рассказал, что после разгрома от «Зенита» со счётом 0:7 несколько дней не общался с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом.

«В какой момент всё сломалось? После поражения от «Зенита» (0:7). У нас пошли неудачи, серия без побед. И я посчитал, что мой уход встряхнёт команду. Наверное, эти ошибки можно было бы исправить. И сейчас я понимаю, как это сделать. В тот момент это был тяжелейший шаг. Мне не хотелось уходить. Но я посчитал, что для клуба так будет лучше. К сожалению, не помогло. От этого ещё грустнее. Но я продолжаю считать, что с моей стороны это был мужской поступок.

Как я сообщил об этом Ротенбергу? По телефону. Разговор прошёл совершенно нормально. Мы всё обсудили, он меня понял.

Поддерживал ли он после разгрома от «Зенита»? Мы не общались два дня. Иногда после таких игр даже с родными и близкими не хочется разговаривать — появляется желание уйти в себя. Просто хотелось побыть наедине с самим собой. Представляю, как сложно было Борису Романовичу. Он просто потом сам мне набрал. И, знаете, крылья вырастают после таких слов, которые были произнесены! Но в той ситуации я посчитал, что для команды будет лучше, если я уйду», — приводит слова Гаранина «Спорт-экспресс».