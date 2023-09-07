Кутепов: с клубами РПЛ и «Пюником» общался, были варианты в Турции, Казахстане

Бывший защитник сборной России Илья Кутепов после перехода в московский «Велес», выступающий во Второй лиге, рассказал, какие ещё у него были варианты продолжения карьеры.
«У меня были конкретные предложения из Первой лиги, с клубами РПЛ тоже общались. Плюс варианты за границей: Турция, Казахстан, армянский «Пюник» выходил на переговоры. В каких-то случаях дело не дошло до конкретики, в других я сам отказался.
Повторюсь: когда родился сын и запустился бизнес-проект, я стал искать вариант, подходящий в том числе с этих точек зрения. При этом буду выкладываться за «Велес» на сто процентов — в этом можно не сомневаться», — приводит слова Кутепова Sport24.
В сезоне-2022/2023 Кутепов провёл 14 матчей за московское «Торпедо» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тысяч.
- 7 сентября 2023
-
17:31
-
17:22
-
17:21
-
17:21
-
17:16
-
17:16
-
17:13
-
17:05
-
16:51
-
16:49
-
16:46
-
16:41
-
16:40
-
16:37
-
16:23
-
16:21
-
16:18
-
16:14
-
16:05
-
16:02
-
15:50
-
15:48
-
15:47
-
15:46
-
15:41
-
15:35
-
15:22
-
15:20
-
15:10
-
15:10
-
15:09
-
15:00
-
14:59
-
14:58
-
14:54