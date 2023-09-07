Кутепов: с клубами РПЛ и «Пюником» общался, были варианты в Турции, Казахстане

Бывший защитник сборной России Илья Кутепов после перехода в московский «Велес», выступающий во Второй лиге, рассказал, какие ещё у него были варианты продолжения карьеры.

«У меня были конкретные предложения из Первой лиги, с клубами РПЛ тоже общались. Плюс варианты за границей: Турция, Казахстан, армянский «Пюник» выходил на переговоры. В каких-то случаях дело не дошло до конкретики, в других я сам отказался.

Повторюсь: когда родился сын и запустился бизнес-проект, я стал искать вариант, подходящий в том числе с этих точек зрения. При этом буду выкладываться за «Велес» на сто процентов — в этом можно не сомневаться», — приводит слова Кутепова Sport24.

В сезоне-2022/2023 Кутепов провёл 14 матчей за московское «Торпедо» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тысяч.