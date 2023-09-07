Форвард Тошевски покинул «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» официально объявил о прекращении сотрудничества с северомакедонским нападающим Давидом Тошевски.
«Мы благодарим Давида за время, проведённое в «Ростове», и желаем нападающему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
22-летний футболист выступал за ростовчан с 2020 года, куда перешёл из северомакедонского клуба «Работнички». За это время форвард принял участие в 11 встречах за основой состав «Ростова», в которых не отметился результативными действиями. Тошевски уходил в аренду в «Тамбов», польский «Гурник» и словацкий «Земплин». Давид имеет в своём активе 18 матчей и пять голов за команды различных возрастов сборной Северной Македонии.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 250 тысяч.
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