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Форвард Тошевски покинул «Ростов»

Форвард Тошевски покинул «Ростов»
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Футбольный клуб «Ростов» официально объявил о прекращении сотрудничества с северомакедонским нападающим Давидом Тошевски.

«Мы благодарим Давида за время, проведённое в «Ростове», и желаем нападающему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

22-летний футболист выступал за ростовчан с 2020 года, куда перешёл из северомакедонского клуба «Работнички». За это время форвард принял участие в 11 встречах за основой состав «Ростова», в которых не отметился результативными действиями. Тошевски уходил в аренду в «Тамбов», польский «Гурник» и словацкий «Земплин». Давид имеет в своём активе 18 матчей и пять голов за команды различных возрастов сборной Северной Македонии.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 250 тысяч.

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