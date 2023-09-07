Семак: Караваев должен быть готов к следующему матчу РПЛ, Мостовой — вряд ли

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о сроках восстановления защитника команды Вячеслава Караваева и полузащитника Андрея Мостового.

«Будут ли Караваев и Мостовой готовы к следующей игре в РПЛ? Караваев должен быть готов, он поехал после последнего матча чемпионата в сборную. Есть небольшое повреждение, но несерьёзное. Думаю, что после 10-го числа приступит потихоньку к тренировкам — сначала в индивидуальном режиме, но к матчу, думаю, должен подойти. Ничего серьёзного нет. По Андрею пока не могу сказать, насколько серьёзно. Думаю, он как раз вряд ли начнёт, судя по тому, что я видел, по крайней мере», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Напомним, крайний защитник Караваев покинул расположение сборной России из-за перегрузочного состояния, а полузащитник сине-бело-голубых Мостовой получил травму в сегодняшнем товарищеском матче с иранским «Сепаханом» (4:1). На 20-й минуте матча 25-летний вингер получил повреждение, после которого ушёл с поля, натянув на лицо футболку. Футболист при этом хромал и был явно расстроен случившимся.