Тренер «Сепахана»: у нас было всего 13 игроков. Я максимально использовал наш потенциал

Главный тренер иранского футбольного клуба «Сепахан» Жозе Мораиш прокомментировал кадровые проблемы своего клуба в товарищеском мачте с санкт-петербургским «Зенитом».
«Не буду оправдываться, искать каких‑то извинений, соперник сильный, забил нам четыре гола, мы — один. Это нормальная ситуация.
У нас всего 13 игроков, было два футболиста на замену. Я максимально использовал наш потенциал, ещё один игрок с нами совсем недавно, он из команды В, провёл пару тренировок, поэтому я не рискнул выпустить его», — сказал Мораиш в эфире «Матч ТВ».
7 сентября проходил товарищеский матч между «Зенитом» и иранским «Сепаханом». Встреча закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 4:1. Голами в составе хозяев отметились Иван Сергеев, Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин и бразилец Густаво Мантуан.
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