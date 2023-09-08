Колумбия победила Венесуэлу, Борре стал автором первого гола в отборе ЧМ-2026

В Барранкилье на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» завершился матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке. Сборная Колумбии на своём поле победила Венесуэлу со счётом 1:0. Единственный гол забил на 46-й минуте нападающий «Вердера» Рафаэль Сантос Борре. Он стал автором первого мяча отбора ЧМ-2026, поскольку состоявшийся ранее матч между Парагваем и Перу закончился нулевой ничьей.

В отборочном турнире в Южной Америке принимают участие 10 сборных, которые сыграют друг с другом в два круга. Команды, которые займут места с первого по шестое, квалифицируются в финальный турнир. В сентябре 2023 года пройдут первые два тура, а закончится турнир в сентябре 2025-го.

Сборная, оказавшаяся на седьмом месте, выступит в межконтинентальном плей-офф. В нём также сыграют две команды из зоны КОНКАКАФ и по одной от Азии, Африки и Океании. Они разыграют последние две путёвки на ЧМ.

Чемпионат мира-2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории сыграют 48 сборных.