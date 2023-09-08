Неймар рассказал о своём самом печальном поражении

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о самом обидном поражении. Он назвал матч со сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

«К сожалению, титул чемпиона мира в очередной раз был отложен. Грустно. Не было более печальной потери, чем эта. Нам следует помнить о том хорошем, что мы уже сделали. У нас есть игроки, которые играли на чемпионате мира, к нам приходит много молодых людей, которые растут. Мы станем лучше. Осталось три года (до чемпионата мира 2026 года), но они пролетают очень быстро, готовиться надо начинать уже сейчас. Мы начинаем этап обновления. Это не происходит в одночасье. Но мы постараемся дать максимум для достижения наших целей», – приводит слова Неймара L’Equipe.