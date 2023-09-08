Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар рассказал о своём самом печальном поражении

Неймар рассказал о своём самом печальном поражении
Комментарии

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о самом обидном поражении. Он назвал матч со сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

«К сожалению, титул чемпиона мира в очередной раз был отложен. Грустно. Не было более печальной потери, чем эта. Нам следует помнить о том хорошем, что мы уже сделали. У нас есть игроки, которые играли на чемпионате мира, к нам приходит много молодых людей, которые растут. Мы станем лучше. Осталось три года (до чемпионата мира 2026 года), но они пролетают очень быстро, готовиться надо начинать уже сейчас. Мы начинаем этап обновления. Это не происходит в одночасье. Но мы постараемся дать максимум для достижения наших целей», – приводит слова Неймара L’Equipe.

Материалы по теме
Неймар зажжёт в «Аль-Хиляле»! Малкому хорошо, а Роналду и Бензема — плохо
Неймар зажжёт в «Аль-Хиляле»! Малкому хорошо, а Роналду и Бензема — плохо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android