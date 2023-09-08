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В последних 11 матчах за сборную Франции у Мбаппе 16 результативных действий

Завершился матч 5-го тура группы B квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором встречались сборные Франции и Ирландии. Франция уверенно обыграла своего соперника — 2:0.

На счету французского форварда Киллиана Мбаппе одна голевая передача. Таким образом, он набрал своё 16-е результативное действие за последние 11 игр в национальной команде.

На 19-й минуте французы вышли вперёд благодаря голу Орельена Тчуамени. На 48-й минуте форвард Маркус Тюрам увеличил преимущество своей команды. Матч так и завершился — 2:0 в пользу «трёхцветных».

После пяти сыгранных туров Франция возглавляет группу B, набрав 15 очков из 15 возможных. Ирландия занимает четвёртое место, имея в активе три очка. Подопечные Стивена Кенни сыграли на один матч меньше, чем французы.