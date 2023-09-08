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Ерохин — о матче с «Сепаханом»: не имели права играть спустя рукава

Ерохин — о матче с «Сепаханом»: не имели права играть спустя рукава
Александр Ерохин
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Российский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал о выступлении сине-бело-голубых на «Газпром Арене» в товарищеском матче с иранским «Сепаханом». Игра завершилась победой российской команды со счётом 4:1.

«Играли на своём стадионе, при своих болельщиках. Не имели права выйти на матч спустя рукава, старались атаковать и прессинговать. Могли забить больше», – сказал Ерохин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, в матче с «Сепаханом» Ерохин забил мяч ударом с пенальти на 31-й минуте. Также в составе «Зенита» голами отметились нападающий Сергей Иванов, полузащитник Зелимхан Бакаев и бразильский вингер Густаво Мантуан.

Отметим, что «Зенит» занимает второе место в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024, уступая в турнирной таблице лишь «Краснодару».

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