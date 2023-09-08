Сборная Испании прилетела на матч с Грузией без бутс и вратарских перчаток

Футбольная сборная Испании прилетела в Тбилиси на матч группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024 с командой Грузии без бутс и вратарских перчаток, чемодан с экипировкой был утерян. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, футболисты больше занимаются физподготовкой, а тренировки на поле проводят в обуви, предназначенной для работы в спортзале.
Матч между сборными Испании и Грузии пройдёт сегодня, 8 сентября. Встреча состоится на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси, Грузия. Начало игры запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания располагается на четвёртом месте в группе А, на счету команды три очка в двух матчах. Сборная Грузии занимает второе место с четырьмя очками.
- 8 сентября 2023
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