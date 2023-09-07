Грузия — Испания. Старания Хвичи сведут на нет

Сколько бы ни сделал передач или ни забил голов Кварацхелия в этой игре, «Красная фурия» всё равно будет впереди.

8 сентября состоится матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Грузия — Испания. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.31. Успех грузин оценён экспертами в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Грузия — Испания 8 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч Грузия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.97. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Грузия — Испания (08.09.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 8 сентября запланировано семь игр 5-го тура группового этапа турнира. В самой ранней из них на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси Грузия примет Испанию. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В последнее время грузины неплохо прибавили. Они уже гарантировали себе участие в стыковых матчах за право выйти в финальный раунд Евро-2024, выиграв группу в Лиге наций. В шести матчах подопечные Вилли Саньоля не потерпели ни одного поражения. Вничью сыграли только с Болгарией (0:0). За этот период времени пропустили три мяча, а забили 16.

В семи из этих голов (пять забитых мячей и две результативные передачи) принял участие бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Сейчас 22-летний футболист является одним из лидеров «Наполи». В частности, благодаря его стараниям клуб по итогам минувшего сезона выиграл скудетто и дошёл до 1/4 финала Лиги чемпионов.

Начало нового сезона Хвича пропустил из-за травмы. Однако относительно недавно он оправился от повреждения. Кварацхелия успел провести два матча перед перерывом на игры сборных. Сначала он помог обыграть «Сассуоло» (2:0), отметившись результативной передачей. Затем «Наполи» уступил «Лацио» (1:2).

На Хвиче список талантливых игроков «крестоносцев» не заканчивается. Совсем недавно из московского «Динамо» перебрался в «Торино» защитник Саба Сазонов. Также в хорошем тонусе пребывает основной голкипер сборной Георгий Мамардашвили, выступающий за «Валенсию».

Постепенно уровень грузинского футбола растёт. Однако до Испании ему всё ещё очень далеко, что ни для кого не является новостью. «Красная фурия» далеко не первый год считается одним из главных фаворитов. У неё подрастает очередное талантливое поколение.

К чемпионату мира в Катаре испанцы подходили в качестве одной из самых молодых команд. Им попросту не хватило опыта для того, чтобы хорошо выступить на турнире. Затем «Красная фурия» пережила смену главного тренера. Должность занял Луис де ла Фуэнте, ранее дважды приводивший молодёжную национальную команду к победе на чемпионатах Европы.

Де ла Фуэнте немного разбавил молодой состав опытными футболистами. Не обошлось без ошибок, но ему всё же удалось отладить игровые механизмы. Подопечные 62-летнего специалиста выиграли Лигу наций, обыграв в полуфинале Италию (2:1), а в решающем матче победили Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Конечно, тренеру предстоит провести ещё немало работы. Временами в игре испанцев проскакивают негативные моменты. Но если брать в целом, то «Красная фурия» изменилась в положительную сторону при де ла Фуэнте. Наличие опытных футболистов в составе придаёт уверенности и помогает развиваться невероятно перспективной молодёжи.

Поставить на то, что сборная Испании обыграет Грузию и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в «Фонбет» за 2.02, а всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей. Во всех четырёх последних официальных очных встречах «Красная фурия» одержала победы. Причём последние две получились результативными.

В этот раз также есть все основания ждать большого количества забитых мячей. У испанцев одна из самых мощных линий нападения на турнире. Однако они регулярно допускают ошибки оборонительного плана и позволяют соперникам слишком многое у своих ворот. Зачастую выручает голкипер, но не всегда его стараний оказывается достаточно.

Грузинам также постоянно недостаёт качества в защите, особенно в матчах с сильными соперниками. С другой стороны, у них полный порядок с результативностью. Поддержка домашних трибун наверняка поможет «крестоносцам» навязать борьбу подопечным Луиса де ла Фуэнте. Вполне вероятно, что гол или

два они сумеют соорудить.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Грузия — Испания 8 сентября 2023 года

Сборная Грузии постепенно прогрессирует. Теперь уже сразу два её молодых лидера выступают в чемпионате Италии. Со временем они наберутся опыта, и «крестоносцы» станут ещё сильнее. Тем не менее в преддверии предстоящего матча Испания выглядит фаворитом. У неё мощнее состав и на совсем другом уровне командная игра. История очных встреч всецело на стороне победы «Красной фурии». Также ждём, что голов будет много. Оборону обеих команд трудно назвать крепкой. При этом у них всё отлично в атаке. Ставки на победу Испании и тотал больше 2.5 мяча принимают в «Фонбет» за 2.02, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Испании и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.02.

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