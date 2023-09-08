Владимир Бут: мечтал играть за границей. «Боруссия» оказалась самой настойчивой

Бывший футболист «Черноморца» Владимир Бут рассказал о переходе в дортмундскую «Боруссию».

«В 17 лет я очень здорово сыграл на молодёжном чемпионате Европы. Мы обыграли сборную Германии, а я отдал два голевых паса. После игры подошёл тренер-селекционер. Мы обменялись данными — он подарил майку «Боруссии» и сказал, что очень хочет увидеть меня в команде.

Сильно ли удивился? Ещё бы! Но сейчас это кажется логичным. У нас была хорошая команда. Мы обыграли Германию (2:0) и Швейцарию (5:1). Затем, правда, проиграли Дании (2:3), но всё равно вышли с первого места из группы. А я в трёх играх забил пять голов и отдал две голевые. После этого спрос на меня вырос: заинтересовалась не только «Боруссия», но ещё и «Фиорентина», «Аякс». В России — «Спартак» и другие московские клубы.

Почему выбрал именно «Боруссию»? Очень долго никому не давал ответ — уделял внимание школе, всё-таки последние полгода учился. А «Боруссия» оказалась самой настойчивой. Дортмунд нанял русскоговорящего переводчика. Он и вёл переговоры со мной: каждую неделю звонил и спрашивал, как дела. Потом мы договорились, я полетел с мамой в Москву и подписал контракт. Сел в самолёт и улетел в Германию.

Тянул ещё из-за убийства отца? Нет, я мечтал играть за границей — с утра до вечера мяч гонял: дома были побитые люстры, лампы, телевизоры. Из-за гибели отца я, скорее, уже потом не хотел возвращаться в Россию. Меня в «Спартак» звали, в «Шахтёр», но перед глазами были 90-е, этот беспредел. Тогда убивали всех подряд», — рассказал Бут в интервью Sport24.