Экс-игрок «Зенита» Данни объяснил, почему отказался от участия в матче памяти Цымбаларя

Бывший футболист «Динамо» и «Зенита» Мигель Данни рассказал, что получил приглашение на матч памяти Цымбаларя, однако не сможет принять в нём участие по семейным обстоятельствам. Данни рассказал, что его дочь сейчас находится на лечении в Португалии.

«Да, меня приглашали на матч памяти Цымбаларя. К сожалению, у меня не получится приехать. Надеюсь, люди получат удовольствие от прекрасной игры.

Почему не получится? Моя дочь проходит лечение в Порту, мы находимся здесь. Поэтому не смогу прилететь в Москву», — приводит слова Данни Legalbet.

Матч памяти Цымбаларя состоится 9 сентября на домашней арене «Спартака». Встреча начнётся в 19:00 мск. В этой игре встретятся команда легенд «Спартака» и сборная мира.