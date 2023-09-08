Экс-игрок «Зенита» Данни объяснил, почему отказался от участия в матче памяти Цымбаларя
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Бывший футболист «Динамо» и «Зенита» Мигель Данни рассказал, что получил приглашение на матч памяти Цымбаларя, однако не сможет принять в нём участие по семейным обстоятельствам. Данни рассказал, что его дочь сейчас находится на лечении в Португалии.
«Да, меня приглашали на матч памяти Цымбаларя. К сожалению, у меня не получится приехать. Надеюсь, люди получат удовольствие от прекрасной игры.
Почему не получится? Моя дочь проходит лечение в Порту, мы находимся здесь. Поэтому не смогу прилететь в Москву», — приводит слова Данни Legalbet.
Матч памяти Цымбаларя состоится 9 сентября на домашней арене «Спартака». Встреча начнётся в 19:00 мск. В этой игре встретятся команда легенд «Спартака» и сборная мира.
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