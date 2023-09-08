Сиригу приступил к тренировкам в «Ницце», но контракт ещё не подписан

36-летний итальянский вратарь Сальваторе Сиригу, приехав в «Ниццу» на просмотр в начале текущей недели, всё ещё находится на клубной базе и даже тренируется с командой. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации издания, тренерский штаб «орлят» намерен убедиться с том, что Сиригу находится в удовлетворительной форме прежде, чем подписывать контракт с вратарём.
Руководство французского клуба рассчитывает, что бывший голкипер «ПСЖ» станет дублёром Марцина Булки, если все сомнения на счёт его кондиций будут отброшены. Решение должно быть принято к концу выходных или даже в начале следующей недели.
Напомним, ранее «Ниццу» покинул датчанин Каспер Шмейхель, перешедший в бельгийский «Андерлехт».
Напомним, после четырёх туров «Ницца» набрала шесть очков и на текущий момент занимает восьмое место в чемпионате Франции. В следующем туре команда Франческо Фариоли сыграет с «ПСЖ». Матч состоится 15 сентября. Начало — в 22:00 мск.
- 8 сентября 2023
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