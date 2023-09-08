Скопинцев: Головин обладает уникальной техникой — есть на что посмотреть

Защитник московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Скопинцев высказал мнение о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Саша Головин — очень классный футболист. Давно знакомы с ним. Он обладает уникальной техникой — есть на что посмотреть. Но каждый должен развивать свой стиль.

Общаюсь больше всего с Фоминым, Макарчуком. Да и вся команда дружелюбная. Со всеми можно пообщаться и пошутить», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Скопинцев провёл семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. «Динамо» (14) занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 7-го тура.