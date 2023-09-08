Скопинцев: Карпин не поменялся. Каждый раз интересно получать от него что-то новое
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Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.
«Карпин поменялся? По первым ощущениям, нет. Может, мало времени прошло. Каждое теоретическое занятие и на футбольном поле — есть интерес получать что-то новое от него», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Скопинцев провёл семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн. За свою карьеру защитник выступал за такие клубы, как «Динамо», «Ростов», «Балтика» и «Лиферинг».
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