Карпин: патриотизм молодых игроков? Думаете, мы в своём поколении были за Сталина?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на тему патриотизма у молодых футболистов.

«Патриотизм у молодых игроков? Думаете, мы в своём поколении были за Родину, за Сталина? Кто-то в большей степени патриот, кто-то в меньшей», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вчера, 7 сентября, национальная команда России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В составе россиян отличился Степан Оганесян. В понедельник, 11 сентября, команды проведут ещё один матч. Основной состав сборной России сыграет с Катаром 12 сентября. Начало игры — в 18:15 по московскому времени.